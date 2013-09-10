《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--9月10日

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透香港9月10日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:21时,1港元=0.78928人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 万科 10.08 16.00 0.80 深物业 9.16 7.44 1.56 南玻 9.22 6.33 1.85 深康佳 3.56 2.65 1.70 ST中华 4.19 1.56 3.40 ST中冠 10.50 4.97 2.68 深深宝 8.66 6.01 1.83 深华发 6.75 3.70 2.31 深赤湾 15.15 14.63 1.31 招商地产 28.20 24.31 1.47 特力 6.58 4.22 1.98 飞亚达 7.48 6.53 1.45 一致药业 38.01 32.47 1.48 深深房 3.83 2.93 1.66 ST盛润 7.37 5.88 1.59 深南电 4.14 2.71 1.94 深纺织 8.23 5.70 1.83 方大集团 5.88 3.06 2.43 深国商 24.54 13.04 2.38 深赛格 4.61 2.82 2.07 宝石 16.74 10.43 2.03 小天鹅 8.14 8.32 1.24 粤高速 3.06 2.65 1.46 晨鸣纸业 4.42 3.83 1.46 ST珠江 3.48 2.54 1.74 丽珠 41.03 35.50 1.46 美菱电器 3.83 3.97 1.22 大冷股份 8.19 6.17 1.68 粤电力 5.06 4.37 1.47 佛山照明 6.58 5.61 1.49 江铃汽车 16.44 21.06 0.99 沙隆达 10.80 5.74 2.38 苏常柴 6.35 4.51 1.78 威孚高科 24.39 20.66 1.50 古井贡酒 20.94 16.20 1.64 ST东海 5.89 4.72 1.58 长安汽车 10.86 11.50 1.20 京东方 2.16 1.88 1.46 鲁泰 8.23 8.67 1.20 本钢板材 3.08 2.55 1.53 张裕 31.83 25.70 1.57 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会