《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月10日

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透香港9月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:22时,1 港元=0.78928人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加 权平均溢价为1.99%,低于上交易日收盘的3.16%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 3.98 5.49 0.92 建设银行 4.47 6.10 0.93 中国银行 2.84 3.56 1.01 农业银行 2.68 3.71 0.92 招商银行 11.63 15.02 0.98 中信银行 4.06 4.24 1.21 交通银行 4.53 5.83 0.98 民生银行 10.06 9.55 1.33 中国人寿 14.78 21.10 0.89 中国平安 38.16 59.70 0.81 中国太保 18.80 29.35 0.81 中信证券 13.04 16.90 0.98 新华人寿 24.16 22.90 1.34 海通证券 13.03 12.48 1.32 华能国际 5.58 7.38 0.96 大唐发电 4.74 3.38 1.78 华电国际 3.25 2.97 1.39 中煤能源 5.61 5.23 1.36 中国神华 17.81 26.85 0.84 中国石油 8.18 8.83 1.17 兖州煤业 10.94 8.00 1.73 中国石化 4.65 6.19 0.95 上海石化 4.34 2.95 1.86 中海油服 18.39 20.30 1.15 仪征化纤 4.41 1.99 2.81 中国铝业 3.62 2.86 1.60 江西铜业 17.46 16.32 1.36 洛阳钼业 7.94 3.17 3.17 紫金矿业 2.69 1.93 1.77 马钢股份 1.82 2.20 1.05 鞍钢股份 3.25 5.36 0.77 重庆钢铁 2.85 1.19 3.03 海螺水泥 16.43 27.30 0.76 洛阳玻璃 5.44 1.51 4.56 北人股份 10.33 3.50 3.74 中联重科 5.94 7.07 1.06 金隅股份 5.66 5.68 1.26 中国国航 4.39 5.63 0.99 东方航空 3.34 2.65 1.60 南方航空 3.09 3.10 1.26 中国远洋 3.62 4.16 1.10 中海集运 3.00 2.30 1.65 中集集团 13.80 13.98 1.25 中海发展 5.52 4.70 1.49 宁沪高速 5.73 8.87 0.82 深高速 3.12 2.94 1.34 成渝高速 2.96 2.21 1.70 皖通高速 3.84 4.23 1.15 广深铁路 3.31 4.15 1.01 中国南车 4.20 5.82 0.91 中国交建 4.28 6.52 0.83 中国铁建 5.17 8.42 0.78 中国中铁 2.88 4.38 0.83 长城汽车 47.03 41.95 1.42 比亚迪 37.92 31.35 1.53 广汽集团 8.95 8.97 1.26 青岛啤酒 42.35 60.45 0.89 广州药业 32.51 28.35 1.45 新华制药 4.66 2.10 2.81 海信科龙 8.73 5.34 2.07 南京熊猫 7.50 3.12 3.05 晨鸣纸业 4.42 3.04 1.84 上海医药 12.25 14.56 1.07 中兴通讯 16.65 14.96 1.41 东方电气 11.68 11.96 1.24 潍柴动力 20.31 32.25 0.80 东北电气 2.50 0.98 3.23 广船国际 12.38 7.89 1.99 经纬纺机 10.22 5.66 2.29 昆明机床 5.10 1.93 3.35 一拖股份 8.20 5.20 2.00 北辰实业 3.15 1.85 2.16 创业环保 8.53 2.94 3.68 中国中冶 1.87 1.57 1.51 金风科技 6.16 4.92 1.59 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会