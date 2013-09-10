《财经洞察》中国阿里巴巴集团强硬推行合伙人制度，倒逼港交所抉择

作者 林琦

路透上海9月10日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团 宣布正式实施合伙人管理制度，无疑给香港联交所施加了压力，在关于上市后公司治理结构的谈判中，倒逼港交所尽快决定是否会在该集团首次公开发行(IPO)时额外破例。

阿里巴巴的底气在于其未来估计高达150亿美元的IPO、上市后约千亿美元市值对港股市场产生的巨大影响力。一旦阿里巴巴登陆港股市场，将明显提升香港的新股融资额、港股市值、日均成交量，可以打造与中国互联网巨头腾讯 比肩的另一家科技巨头，从而提高香港证券市场的影响力。

阿里巴巴的设想是由公司合伙人提出集团董事会多数席位，而不受管理层或合伙人实际持股比例的制约，从而打破目前香港市场上同股同权的制度。

阿里巴巴集团官方微博周二刊登了董事局主席马云的致员工信。在前三年试运行的基础上，马云在信中正式宣布合伙人制度的运行。

他还提到，“我们不在乎在哪里上市，但我们在乎我们上市的地方，必须支持这种开放，创新，承担责任和推崇长期发展的文化。”

其实，在阿里巴巴集团14年的成长史上，自日本软银和美国雅虎先后入股后，以创始人马云为代表的管理人团队所持股份早已不具控股地位，但基于投资人对公司管理人的认可，这个团队始终把握着阿里巴巴的经营权。美国私募基金银湖（Sliver Lake)、俄罗斯投资公司DST及中国云锋基金2011年收购阿里巴巴5%股份时，亦将投票权委托予阿里巴巴集团管理层。

据国内媒体此前透露，日本软银 和美国雅虎 目前分别持有阿里巴巴约35%和24%股权，包括马云在内的高管团队仅持有不到10%股份。

投资人的信任来自阿里巴巴过去10年的成功，包括当年淘宝网击败eBay中国、支付宝击败PayPal，从而令淘宝、天猫、支付宝分别成为中国电子商务市场各子市场的巨无霸。当然，并非所有投资者给予阿里巴巴绝对信任，昔日雅虎与马云等管理层的经营理念不合，导致阿里巴巴决定斥资数十亿美元回购美国雅虎所持股份。

不过，一旦阿里巴巴成为上市公司，其投资人将不仅仅是那些专业的私募基金，还包括众多散户投资人。若阿里巴巴坚持以其合伙人制度来掌控公司董事会的多数席位，这就意味着那些购买阿里巴巴股票的散户和机构投资人，都需要对阿里巴巴管理层投予绝对的信任。若不信任，没有他途，投资人只有选择抛售离开，而非改选董事会等常见手段。

就像马云所说，“我们不一定会关心谁去控制这家公司，但我们关心控制这家公司的人，必须是坚守和传承阿里巴巴使命文化的合伙人。”

其实，在美国等西方成熟证券市场，早有类似合伙人制的制度安排，即双层股权结构：将股票分为A，B系列，对外部投资者发行的A类股票一股有一票投票权；而管理层拥有的B系列股票往往是一股拥有10票投票权，以保证管理层拥有超过其实际持股比例的投票权。这种制度安排，在谷歌 、脸谱 等科技类上市公司中即可见到。

假设香港联交所最终坚持所有股东投票权一致的股权结构，那么估计阿里巴巴只能选择在美国上市。不过美国苛刻的监管体系，以及经常出现的小股东集体诉讼，或会让一向坚持走自己路、不向资本力量低头的阿里巴巴头痛不已。