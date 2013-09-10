版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 16:41 BJT

新兴汇市：印度卢比领涨亚洲货币，受中国数据及叙利亚情势激励

亚洲         当日       今年以来      2012年
                             最新报价     上日尾盘       涨跌%        涨跌%       收市价
                                                                                     
 日圆                            100.00        99.57        -0.43       -13.21        86.79
 坡元                            1.2697       1.2692        -0.04        -3.76       1.2219
 台币                            29.760       29.825        +0.22        -2.10       29.136
 韩元                           1085.13      1086.80        +0.15        -1.34      1070.60
 泰铢                             32.12        32.16        +0.12        -4.70        30.61
 菲律宾披索                       43.78        44.24        +1.05        -6.24        41.05
 印尼卢比                      11475.00     11170.00        -2.66       -16.08      9630.00
 印度卢比                         64.19        65.24        +1.64       -14.33        54.99
 马币                            3.2765       3.2935        +0.52        -6.67       3.0580
 人民币                          6.1195       6.1210        +0.02        +1.81       6.2303
 (完)
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    南非兰特报导         拉美货币报导    
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 洪曦; 审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐