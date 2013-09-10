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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 17:15 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币微收升于6.12元，经济数据喜人但升值信号尚不明确

* 人民币即期收盘微涨，窄幅盘整后收于6.12元
    * 中间价创两个月新高，但升值信号尚不明确
    * 监管层或有意缩窄中间价与市场价的价差
    * 交易员警示外汇政策出台可能性

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京9月10日 - 人民币兑美元即期 周二收盘微涨。今日中间价再创两个
月新高，但人民币即期做多热情仍有所保留，加之尾盘再现大行购汇，使成交价窄幅振荡后
精准收于6.1200元。不过交易有所转暖，结购汇需求较此前明显升温。
    
    多位交易员表示，近期公布的经济数据均对人民币升值构成支撑，但6.12元下方阻力仍
然较大，尤其是这两天午盘持续出现疑似监管层授意的大行购汇，目前还难以把中间价动向
理解为升值信号，而更倾向认为监管层有意缩窄中间价与市场价的价差。
    
    “中间价长期偏离市场价，既不利于境外产品定价和人民币国际化，也不利于外汇政策
的推出。”上海一外资银行交易员说。      
      
    今天中间价6.1612元，距离此前所创6.1598的历史高点仅一步之遥。市场价相对于当日
中间价的最大波动幅度，已从上周五时的0.88%，缩窄到今天的0.7%。
    
    他表示，中间价和市场价的价差近一段时间都在五六百个点子，而即期盘整一段时间后
，观察到购汇需求已经有所回升，所以猜测监管层可能希望在客盘购汇可以制约市场价升值
的情况下，缩窄其与中间价的价差。
    
    但他续称，中间价若进一步走升、甚至再创新高，肯定会刺激升值预期。“现在我们也
是等等看，如果中间价继续升值，我们可能需要重新考虑人民币今年的升值幅度。如果是这
样，年内升破6.1、甚至到6.08元都是有可能的。”
        
    交易员同时警示，需要观察中间价和市场价的价差缩窄后，是否会有新的外汇政策出台
。
        
    继此前一系列数据已显示中国经济在企稳回升，周二公布的8月工业、投资和消费亦超
市场预期，尤其是工业增速创下17个月高位并重返两位数，进一步验证“稳增长”政策效果
初显。 
    
    东京汇市欧元周二亚洲盘仍然接近其上个月底以来的最高点，因俄罗斯对叙利亚情势提
出新的建议，让美国延后或取消军事打击的可能性升高，从而激发市场冒险意愿。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：   
    
 在岸市场人民币兑美元                      今日           上日       升贬
            即期成交价格                 6.1200          6.1210      0.02%
                  中间价                 6.1612          6.1642      0.05%
            成交额                      189亿美元                      
                                                                       
          日内相对于中间价最大波幅   0.70% (上限±1%)     日高       日低
                日内波动幅度(pips)          32           6.1182     6.1214
            2013年来即期升贬值幅度        1.80%                             
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF         912                         
                               XS>                                 
                                                                       
 离岸人民币市场,北京时间17:08              今日            上日        
             1年期NDF                   6.2225/55        6.2220        
                     CNH即期            6.1112/25        6.1050        
 
            
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然; 审校 张喜良)

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