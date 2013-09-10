更新版 1-中国汇市：人民币微收升于6.12元，经济数据喜人但升值信号尚不明确

* 人民币即期收盘微涨，窄幅盘整后收于6.12元 * 中间价创两个月新高，但升值信号尚不明确 * 监管层或有意缩窄中间价与市场价的价差 * 交易员警示外汇政策出台可能性 (更新收盘报价和评论) 路透北京9月10日 - 人民币兑美元即期 周二收盘微涨。今日中间价再创两个 月新高，但人民币即期做多热情仍有所保留，加之尾盘再现大行购汇，使成交价窄幅振荡后 精准收于6.1200元。不过交易有所转暖，结购汇需求较此前明显升温。 多位交易员表示，近期公布的经济数据均对人民币升值构成支撑，但6.12元下方阻力仍 然较大，尤其是这两天午盘持续出现疑似监管层授意的大行购汇，目前还难以把中间价动向 理解为升值信号，而更倾向认为监管层有意缩窄中间价与市场价的价差。 “中间价长期偏离市场价，既不利于境外产品定价和人民币国际化，也不利于外汇政策 的推出。”上海一外资银行交易员说。 今天中间价6.1612元，距离此前所创6.1598的历史高点仅一步之遥。市场价相对于当日 中间价的最大波动幅度，已从上周五时的0.88%，缩窄到今天的0.7%。 他表示，中间价和市场价的价差近一段时间都在五六百个点子，而即期盘整一段时间后 ，观察到购汇需求已经有所回升，所以猜测监管层可能希望在客盘购汇可以制约市场价升值 的情况下，缩窄其与中间价的价差。 但他续称，中间价若进一步走升、甚至再创新高，肯定会刺激升值预期。“现在我们也 是等等看，如果中间价继续升值，我们可能需要重新考虑人民币今年的升值幅度。如果是这 样，年内升破6.1、甚至到6.08元都是有可能的。” 交易员同时警示，需要观察中间价和市场价的价差缩窄后，是否会有新的外汇政策出台 。 继此前一系列数据已显示中国经济在企稳回升，周二公布的8月工业、投资和消费亦超 市场预期，尤其是工业增速创下17个月高位并重返两位数，进一步验证“稳增长”政策效果 初显。 东京汇市欧元周二亚洲盘仍然接近其上个月底以来的最高点，因俄罗斯对叙利亚情势提 出新的建议，让美国延后或取消军事打击的可能性升高，从而激发市场冒险意愿。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1200 6.1210 0.02% 中间价 6.1612 6.1642 0.05% 成交额 189亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.70% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 32 6.1182 6.1214 2013年来即期升贬值幅度 1.80% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 912 XS> 离岸人民币市场,北京时间17:08 今日 上日 1年期NDF 6.2225/55 6.2220 CNH即期 6.1112/25 6.1050 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 张喜良)