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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 17:34 BJT

台湾汇市：台币兑美元收创四个月高位，外资买超台股再创大量

* 外资单日再买超台股120多亿台币
    * 外资汇入力道不减延续台币升势
    * 央行也进场缓和升值幅度
    * 明日区间先看29.600-29.700

    路透台北9月10日 - 台币兑美元 周二收升6.5分至29.760的四个月收盘高位，
也是连续第三日收升。今日外资买超台股力道持续不减，单日再创120亿台币大量，助益台
币扬升。不过在外资连续十日买超台股后，市场对外资汇入力道开始观望，加上台湾央行或
在收盘价力守年线29.700，明日台币或以稳中缓升为基调。
    
    汇银人士指出，外资持续汇入的脚步没有停歇，且量能不断放大，明日料仍有机会持续
见到外资汇入，但量能是否再创波段大量则令人存疑。
    
    此外，在台币连三日走升后，台湾央行今日在29.620-29.660间也进场买入美元缓和台
币升值速度及幅度，亦令市场揣测台币是否已升抵波段满足点，加上美国公开市场委员会(F
OMC)开会在即，交易员对后市发展谨慎以对。
    
    〞进口商的美元买盘已消化的差不多，但是外资汇入力道能不能持续也是一个问题，所
以台币虽然偏升，也还有很多变数。〞一本地银行交易员说。
    
    另一外资银行交易则指出，今日韩国央行传出买入美元缓和韩元 升幅，料韩
元或在1,080-1,090间游移，如果韩元稳于当前，台币盘中或在29.600-29.700间浮动，不会
走升太快。
    
    交易员也指出，外资除了投入台股的实质汇入外，也有承作现货及远汇价差的套利交易
存在，亦部分助涨台币在现货市场的升势。
    
    台币今日走升约0.22%，仍落后韩元升值约0.25%。收盘价29.760为四个月高位，前高在
5月9日报29.510。
    
    台股 周二微幅收升0.20%，报8,208.77点。台湾证券交易所周二资料显示，外资
及陆资在台股买超120.84亿台币，连十日买超693.03亿台币。 外资前次买
超台股大量落在7月11日，单日买超190.54亿台币。
            
    今日台币实质交易区间在29.620-29.690，上日的主要成交区间约在29.72-29.76。
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度已有
所收敛，美元/台币指标一个月期报在-0.055/-0.045，上日在-0.090/-0.080。不过尾盘时
一个月期远期外汇 报价在29.615/29.635左右，美元较上日尾盘29.640左右再
走弱。   
    
    印度卢比周二率领新兴亚洲货币走高，因中国数据较预期强劲，提振对中国经济回稳的
期望。 
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
      
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                         元                                    亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  29.760    29.825    29.622-29.825   29.825    7.29    7.51
                                                                       
 元太外汇经纪公司  29.750    29.815    29.640-29.815   29.815   4.115    4.19
                                                                       
 
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 美元/台币一个月期         -0.055/-0.045       -0.090/-0.080
 美元/台币六个月期         -0.260/-0.240       -0.300/-0.275
 (完)

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