台湾汇市：台币兑美元收创四个月高位，外资买超台股再创大量

* 外资单日再买超台股120多亿台币 * 外资汇入力道不减延续台币升势 * 央行也进场缓和升值幅度 * 明日区间先看29.600-29.700 路透台北9月10日 - 台币兑美元 周二收升6.5分至29.760的四个月收盘高位， 也是连续第三日收升。今日外资买超台股力道持续不减，单日再创120亿台币大量，助益台 币扬升。不过在外资连续十日买超台股后，市场对外资汇入力道开始观望，加上台湾央行或 在收盘价力守年线29.700，明日台币或以稳中缓升为基调。 汇银人士指出，外资持续汇入的脚步没有停歇，且量能不断放大，明日料仍有机会持续 见到外资汇入，但量能是否再创波段大量则令人存疑。 此外，在台币连三日走升后，台湾央行今日在29.620-29.660间也进场买入美元缓和台 币升值速度及幅度，亦令市场揣测台币是否已升抵波段满足点，加上美国公开市场委员会(F OMC)开会在即，交易员对后市发展谨慎以对。 〞进口商的美元买盘已消化的差不多，但是外资汇入力道能不能持续也是一个问题，所 以台币虽然偏升，也还有很多变数。〞一本地银行交易员说。 另一外资银行交易则指出，今日韩国央行传出买入美元缓和韩元 升幅，料韩 元或在1,080-1,090间游移，如果韩元稳于当前，台币盘中或在29.600-29.700间浮动，不会 走升太快。 交易员也指出，外资除了投入台股的实质汇入外，也有承作现货及远汇价差的套利交易 存在，亦部分助涨台币在现货市场的升势。 台币今日走升约0.22%，仍落后韩元升值约0.25%。收盘价29.760为四个月高位，前高在 5月9日报29.510。 台股 周二微幅收升0.20%，报8,208.77点。台湾证券交易所周二资料显示，外资 及陆资在台股买超120.84亿台币，连十日买超693.03亿台币。 外资前次买 超台股大量落在7月11日，单日买超190.54亿台币。 今日台币实质交易区间在29.620-29.690，上日的主要成交区间约在29.72-29.76。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度已有 所收敛，美元/台币指标一个月期报在-0.055/-0.045，上日在-0.090/-0.080。不过尾盘时 一个月期远期外汇 报价在29.615/29.635左右，美元较上日尾盘29.640左右再 走弱。 印度卢比周二率领新兴亚洲货币走高，因中国数据较预期强劲，提振对中国经济回稳的 期望。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.760 29.825 29.622-29.825 29.825 7.29 7.51 元太外汇经纪公司 29.750 29.815 29.640-29.815 29.815 4.115 4.19 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.090/-0.080 美元/台币六个月期 -0.260/-0.240 -0.300/-0.275 (完)