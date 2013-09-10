版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 17:44 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3238     1.3254      -0.12      +0.33     1.3194
 美元/日圆                         99.98      99.57      +0.41     +15.26      86.74
 欧元/日圆                        132.35     131.96      +0.30     +15.63     114.46
 美元/瑞郎                        0.9343     0.9322      +0.23      +2.05     0.9155
 英镑/美元                        1.5703     1.5692      +0.07      -3.37     1.6251
 美元/加元                        1.0360     1.0370      -0.10      +4.42     0.9921
 澳元/美元                        0.9264     0.9226      +0.41     -10.86     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8039     0.8013      +0.32      -2.95     0.8283
 澳元/日圆                        92.650     91.850      +0.87      +2.80     90.130
 新西兰元/日圆                    80.400     79.780      +0.78     -42.91    140.820
 英镑/日圆                        157.06     156.23      +0.53     +11.53     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1515     1.1504      +0.10      -8.17     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
  
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    南非兰特报导         拉美货币报导    
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 蔡美珍; 审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐