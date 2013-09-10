路透基点：无锡荣成纸业三年期贷款额扩大至5.5亿元--RLPC

路透9月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，无锡荣成纸业有限公司的5亿元人民币三年期定期贷款数额增至5.5亿元(9,000万美元)，此前贷款获得超额认购。

牵头行和簿记行--台湾第一银行上海分行提供1.15亿人民币和310万美元。台湾合作金库银行苏州分行承贷9,300万元人民币和100万美元，获得牵头行(MLAB)头衔。

玉山商业银行东莞分行和台湾银行上海分行分别承贷900万和800万美元。

其他五家主办行分别为，江苏银行无锡分行(5,250万人民币，100万美元)，台湾土地银行上海分行(3,700万人民币，350万美元)，华南商业银行深圳分行(5,250万人民币)，中国信托商业银行上海分行(500万美元)，兆丰国际商业银行苏州分行(200万美元)。

定于9月24日签约。

是次贷款可选择延期两年，3.5亿元人民币部分，起始利率为三年期中国人民银行基准利率的102.5%；以及3,260万美元部分，起始利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点。当各方敲定抵押贷款条款后，人民币和美元贷款利率将分别降至三年期中国人民银行基准利率的100%，及LIBOR加码275个基点。

一如此前报导，承贷1.5亿元人民币等值或以上的银行，获得牵头行兼簿记行(MLAB)头衔，以及25个基点的前端费用；承贷1-1.49亿元人民币等值的银行，亦获得MLAB头衔，以及20个基点费用；承贷8,000-9,900万元人民币等值的银行，获得12个基点费用；承贷6,000-7,900万元人民币等值的银行将获得7个基点费用。

贷款由借款人的有形资产作担保。

经过两年宽限期后，贷款将分三期以每半年非等额方式偿还：前两期各偿还10%，第三期偿还80%。

所贷资金将用于再融资和营运资本。

借款方的母公司--台湾荣成纸业股份有限公司，将提供担保。