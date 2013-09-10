新闻稿：中国8月M2同比增14.7%，新增人民币贷款7,113亿元--央行

(以下为中国人民银行周二公布的2013年8月金融统计数据及社会融资规模报告全文)

一、月末广义货币增长14.7%，狭义货币增长9.9%

8月末，广义货币(M2)余额106.12万亿元,同比增长14.7%，分别比上月末和上年同期高0.2个和1.2个百分点；狭义货币(M1)余额31.41万亿元,同比增长9.9%，分别比上月末和上年同期高0.2个和5.4个百分点；流通中货币(M0)余额5.49万亿元,同比增长9.3%。当月净投放现金513亿元。

二、当月人民币贷款增加7113亿元，外币贷款减少58亿美元

8月末，本外币贷款余额74.13万亿元，同比增长14.6%。人民币贷款余额69.49万亿元，同比增长14.1%，分别比上月末和上年同期低0.2个和2.0个百分点。当月人民币贷款增加7113亿元，同比多增74亿元。分部门看，住户贷款增加3387亿元，其中，短期贷款增加1479亿元，中长期贷款增加1908亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3732亿元，其中，短期贷款增加1464亿元，中长期贷款增加2312亿元，票据融资减少125亿元。1-8月人民币贷款增加6.49万亿元，同比多增3912亿元。8月末外币贷款余额7513亿美元，同比增长26.2%，当月外币贷款减少58亿美元。

三、当月人民币存款增加8052亿元，外币存款增加100亿美元

8月末，本外币存款余额104.14万亿元，同比增长14.5%。人民币存款余额101.46万亿元，同比增长14.9%，分别比上月末和上年同期高0.3个和2.7个百分点。当月人民币存款增加8052亿元，同比多增3008亿元。其中，住户存款增加862亿元，非金融企业存款增加3441亿元，财政性存款增加1398亿元。1-8月人民币存款增加9.64万亿元，同比多增2.26万亿元。8月末外币存款余额4345亿美元，同比增长4.7%，当月外币存款增加100亿美元。

四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率3.44%，质押式债券回购月加权平均利率3.45%

8月份, 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交16.61万亿元，日均成交7550亿元，日均成交同比减少28.4%。

8月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为3.44%，比上月低0.10个百分点，比上年同期高0.60个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.45%,比上月低0.15个百分点，比上年同期高0.58个百分点。 五、当月跨境贸易人民币结算业务发生3521亿元，直接投资人民币结算业务发生490亿元

2013年8月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2242亿元、1279亿元、213亿元、277亿元。。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

--2013年8月社会融资规模统计数据报告全文：

初步统计，2013年1-8月社会融资规模为12.54万亿元，比上年同期多2.46万亿元。8月份社会融资规模为1.57万亿元，分别比上月和上年同期多7504亿元和3212亿元。其中，当月人民币贷款增加7113亿元，同比多增74亿元；外币贷款折合人民币减少360亿元，同比少增1103亿元；委托贷款增加2938亿元，同比多增1892亿元；信托贷款增加1079亿元，同比少增159亿元；未贴现的银行承兑汇票增加3045亿元，同比多增3891亿元；企业债券净融资1227亿元，同比少1352亿元；非金融企业境内股票融资136亿元，同比少72亿元。

注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。