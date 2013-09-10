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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 18:15 BJT

路透基点：合迪股份有限公司委托20亿台币循环贷款

路透香港9月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，租赁企业合迪股份有限公司已经委托台湾土地银行，安排一笔20亿台币的三年期循环贷款。

这笔贷款预计将在10月份发起。据悉，资金将用于为2014年5月到期的一笔循环贷款再融资。

合迪股份上次进入市场是在2012年1月，当时是一笔15亿台币的三年期循环贷款，支付的利率是较二级商票利率加码95个基点，综合收益为101.7个基点。

合迪股份向建筑和运输行业的中小型企业提供分期付款销售和融资服务。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)

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