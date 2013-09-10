版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 18:00 BJT

标题新闻：俄罗斯计划2018年前投资10亿美元于稀土生产，以减少对中国的依赖

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐