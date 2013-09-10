更新版 1-台湾货币市场：银行抢标令台电短票利率走低，票券商料下调RP利率

* 极力去化多余资金，台电短票标售利率走低

* 传有大型行库买票利率略为走高，因资金另有去路

* 票券商预告将下调RP利率 (更新拆款数据及存单细节)

记者 董永年

路透台北9月10日 - 台湾银行间短率周二大致持稳在既有低位。近期外资持续流入令市场资金更形宽松，惟金融机构多无资金调度需求，使得短率仅能持平在现有水准。

为去化手边多余资金，部分金融机构也积极参与台电、中油等国营企业发行的商业本票标售。今日台电133天期的商业本票得标利率为0.748-0.758%，较前次的0.755-0.761%更进一步走低。不过，也传有大型行库买票利率较先前略为走高，30天期内的短票利率由0.64-0.65%调整为0.65-0.66%。

“研判这家行库可能找到了去化资金的去路，但也不能代表利率就此止稳并转向。”一位本地大型银行交易员称。

另一大型公股银行交易员则表示，目前市场资金相当宽松，有利于资金需求者。因此票券商想将短票利率向下压的心态可以理解。“它们占优势啊。”

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.410%，同上日；一周拆款利率在0.380-0.420%，上日在0.388-0.420%。

**外资涉猎90天期内短票**

在短票市场方面，票券商人士表示，整体市场资金相当宽裕，银行端的买票利率多维持在0.65%不变。

“银行买票都很痛快，现在资金很宽，10点就平帐了。”一位大型票券商交易员称。

有票券商指出，近期外资持续流入台湾，除了买股票以外，也有涉猎90天期以内的短期票券。像是昨天台电标售76天期商业本票，得标利率走低，其中就有外资着墨的痕迹。

“外资可以接受90天期以内的，相较于本国行库只做短天期，基于风险平均卖给他们，也是好事。”一位大型票券商交易员称。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65%，月内则在0.64%，均同于上日。

台湾央行今日共发行1,573亿台币存单，若相较存单到期金额1,570.5亿，存单发行余额增2.5亿台币。

本周央行存单到期总额为1兆5,790.85亿台币，落点分别为周三3,637.30亿、周四3,951.55亿以及周五的1,671.50亿。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为95亿台币，累计超额准备为543亿，加计前期1%的超额准备为1,332亿台币。

**票券商预告将下调RP利率**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二贴近区间低位。交易商表示，延续月初资金宽松情势，银行及投信的资金去化压力仍大，对RP利率的区间低位接受度颇高，令RP成交利率略向区间低位靠拢，更有票券商预告明日将微幅下调RP成交利率。

证券交易商认为，随着利率上行风险增温，资金续往短钱移动的情况依旧，致银行、投信端短钱部位偏高，加以近期外资汇入令台币实质交投走升，整体资金情势延续月初效应持续偏松，稍有缓和季底资金紧缩效应的心理预期，短线RP利率料将贴近区间低位。

“台币走强，大水池又加水进来！”一位证券商交易员称。

一大型票券商交易员亦称，月中整体资金情势偏滥，拆款调度资金相当容易，季底资金紧缩预期略有消退，银行、投信资金消化需求仍强，明日将同步将公债及公司债RP成交利率调降1个基点。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.61%，同于上日，少数短天期RP仍成交在0.59%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.69-0.71%，上日亦同，少数月内RP利率则成交在0.68-0.69%。