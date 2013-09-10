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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 18:15 BJT

香港个股：中石化炼化工程获母公司入市支持，购入少量H股股份

路透香港9月10日 - 近日股价急挫的中石化炼化工程 获母公司入市支持，据联交所周二的资料显示，中国石化集团斥资逾900万港元购入中石化炼化工程少量H股股份。

资料显示，中石化集团于周一（9日）在市场上购入中石化炼化工程100万股H股股份，平均每股9.186港元，占H股比例0.07%。

自8月29日中国环保部公布中石化未完成氮氧化物减排目标以来 ，主要承包中石化旗下炼油及化工项目工程的中石化炼化工程，于短短五个交易日股价急挫逾11%，并创出上市以来低位。

周一在母公司入市支持后，股价开始反弹，今天收涨3.39%，报9.46港元。

投行瑞银稍早的报告称，环保部对中石化的炼化行业新改扩项目实行环评限批，但中石化炼化工程的管理层指出，受影响的中石化 附属公司只有4家，而非全部子公司，因此预计相关工程延误时间为6-12个月。此外，环保部要求中石化的炼油工程升级改造，可能会为中石化炼化工程带来新的合同。

中石化炼化工程于今年5月以H股形式在联交所挂牌上市，招股价每股10.5港元，于香港首次公开发售（IPO）筹资139亿港元，迄今香港最大宗IPO。

于6月末，中石化集团持有中石化炼化工程约29.672亿股内资股，占全部已发行股本67.01%。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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