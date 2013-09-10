更新版 1-中国货币市场：回购利率隔夜跌七天升，短期资金无虞但跨月需求渐增

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
(新增收盘报价)
路透上海9月10日 - 中国银行间资金市场周二主要期限回购加权利率中，隔夜品种略降，七天品种则持续小涨。短期资金供给仍较宽裕，不过跨月的资金需求有所增加，表明机构已开始提前筹备季末的头寸。
市场人士认为，央行公开市场昨日再次到期续做央票，且续做比例较高，不过由于逆回购操作仍在进行中，尽管操作量只是象征性的，但依旧能稳定市场预期，对回购利率的冲击有限。
“今天借一个月跨国庆的机构比较多，21天其实也跨月了，但大家更愿意要一个月的，实在没有，两个月的也可以接受，”上海一银行交易员称。
北京一银行交易员则谈到，虽然短期流动性尚无虞，但随着季末渐行渐近，资金供给与上周较为泛滥的情况相比已有所趋缓，近日七天回购利率小幅走高或预示其在9月末前已进入上升通道。
中国央行公开市场今日进行的100亿元七天期逆回购操作，中标利率持平于3.90%。这与上周同期操作量相同。
央行周一续做了851亿元的三年期央票，占到期量的85%，利率持稳在3.50%。交易员认为，央行逆回购操作以及SLF等，将对未来资金面形成支撑，季末前资金市场不致有大的动荡。
今日银行间市场质押式回购总成交量为5,777.69亿元人民币，明显低于上日6,510.14亿元；其中隔夜品种成交4,257.25亿元，前日为5,207.32亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间18:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.9084 2.9280 -1.96 4,257.25
七天 3.6289 3.5605 +6.84 691.43
14天 3.7533 3.7349 +1.84 369.91 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0300 3.4100 -38.00 --
七天 3.6000 3.8250 -22.50 --
14天 3.8050 3.8700 -6.50 -- 回购定盘利率 其中:隔夜 2.9260 2.9360 -1.00 --
七天 3.6400 3.5500 +9.00 --
14天 3.7500 3.7000 +5.00 -- Shibor 其中:隔夜 2.8955 2.9200 -2.45 --
七天 3.6250 3.5540 +7.10 --
三个月 4.6549 4.6564 -0.15 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---(完) (发稿 边竞/康熙泽；审校 张喜良)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
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