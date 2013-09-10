香港个股：恒地主席李兆基称构思建居者有其屋等，冀助缓住屋需求

路透香港9月10日 - 继向政府提出捐地兴建青年自置居所后，香港主要发展商--恒基地产 主席李兆基最新构思兴建居者有其屋，希望倘若能落实的话，可建2,000-3,000个住宅单位。

李兆基今天出席香港科技大学以其命名的扩建校园开幕礼时透露，他最新计划有构思兴建居屋，老人院，和青年宿舍，希望为社区做点事。

“香港社会最近经常提到住屋不足，希望在这方面做些功夫。”他说。

不过李兆基强调居屋计画目前仍在构思阶段，未有具体细节，亦有可能不能落实，但他希望不久将来能披露进一步计划。

李兆基此前向政府建议捐出部份在新界的农地，由政府兴建约1万个每个约300平方尺的住宅，供未能负担目前高楼价的年青人，以免首期方式购买。不过，政治反应并不积极，并已表示由政府参与并不适合，建议可由房屋协会等机构参与。

恒地是在香港拥有最多新界农地的地产商之一，公司早前透露，其于新界古洞北及粉岭北的270万平方尺农地，估计有1/3符合政府提出的新界东北新发展区的原址换地条件，而其余土地则可能会被政府以现金补偿方式，收回作公共用途。

李兆基表示，涉及的农地公司早于十多二十年前已买下，但一直未能更改为住宅用途。

“很辛苦才等到（发展），但大部份耕地仍然不能发展，虚耗很多精神金钱，去到最后仍要（向政府）补地价。现在想不如去投地，因为补地价可能比投地更贵。”他说。

截至6月底止，恒地所持有的新界农地增至约4,300万平方尺。

香港政府7月初公布修订新界东北新发展区的规划，剔除坪輋、打鼓岭地区，将率先开展粉岭和古洞北新发展区；政府并修改发展模式，由原来的以政府征地，改为可让符合条件的私人土地业主，进行有条件原址换地，冀能加快私人住宅落成并供应市场。

提到近日发展局局长陈茂波提出应检讨郊野公园用地，研究开拓部份土地建屋，但就惹来不少争议。李兆基认为，郊野公园占地广，假如拨出1%接近市区的郊野公园土地用来建屋，可能已可足够10万人以上居住。

“1%对郊野公园影响不是很大，拔一毛而利天下，（社会）应该让步。”他说。

提到政府应何时撤回特别印花税和买家印花税此“双辣招”时，李兆基认为现在未是时候，相信要等楼价再跌一些，新供应开始增加时就应该撤招。

“现在看来这一两年楼价会渐渐下调，才跌得完。”他说。

对于有分析师预估香港楼价最多可能跌一半，李兆基直指这有点夸大，但相信地价跌一半则或有此可能，因以前在市况极差时曾发生过。但对恒地来说，公司有多种业务如中华煤气 ，以及投资物业的租金收入，所以楼市欠佳对业务影响不会太大。

恒基地产今天收高1.28%，报47.5港元。（完）