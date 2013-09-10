香港个股：恒地主席李兆基称构思建居者有其屋等，冀助缓住屋需求

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透香港9月10日 - 继向政府提出捐地兴建青年自置居所后，香港主要发展商--恒基地产 主席李兆基最新构思兴建居者有其屋，希望倘若能落实的话，可建2,000-3,000个住宅单位。
李兆基今天出席香港科技大学以其命名的扩建校园开幕礼时透露，他最新计划有构思兴建居屋，老人院，和青年宿舍，希望为社区做点事。
“香港社会最近经常提到住屋不足，希望在这方面做些功夫。”他说。
不过李兆基强调居屋计画目前仍在构思阶段，未有具体细节，亦有可能不能落实，但他希望不久将来能披露进一步计划。
李兆基此前向政府建议捐出部份在新界的农地，由政府兴建约1万个每个约300平方尺的住宅，供未能负担目前高楼价的年青人，以免首期方式购买。不过，政治反应并不积极，并已表示由政府参与并不适合，建议可由房屋协会等机构参与。
恒地是在香港拥有最多新界农地的地产商之一，公司早前透露，其于新界古洞北及粉岭北的270万平方尺农地，估计有1/3符合政府提出的新界东北新发展区的原址换地条件，而其余土地则可能会被政府以现金补偿方式，收回作公共用途。
李兆基表示，涉及的农地公司早于十多二十年前已买下，但一直未能更改为住宅用途。
“很辛苦才等到（发展），但大部份耕地仍然不能发展，虚耗很多精神金钱，去到最后仍要（向政府）补地价。现在想不如去投地，因为补地价可能比投地更贵。”他说。
截至6月底止，恒地所持有的新界农地增至约4,300万平方尺。
香港政府7月初公布修订新界东北新发展区的规划，剔除坪輋、打鼓岭地区，将率先开展粉岭和古洞北新发展区；政府并修改发展模式，由原来的以政府征地，改为可让符合条件的私人土地业主，进行有条件原址换地，冀能加快私人住宅落成并供应市场。
提到近日发展局局长陈茂波提出应检讨郊野公园用地，研究开拓部份土地建屋，但就惹来不少争议。李兆基认为，郊野公园占地广，假如拨出1%接近市区的郊野公园土地用来建屋，可能已可足够10万人以上居住。
“1%对郊野公园影响不是很大，拔一毛而利天下，（社会）应该让步。”他说。
提到政府应何时撤回特别印花税和买家印花税此“双辣招”时，李兆基认为现在未是时候，相信要等楼价再跌一些，新供应开始增加时就应该撤招。
“现在看来这一两年楼价会渐渐下调，才跌得完。”他说。
对于有分析师预估香港楼价最多可能跌一半，李兆基直指这有点夸大，但相信地价跌一半则或有此可能，因以前在市况极差时曾发生过。但对恒地来说，公司有多种业务如中华煤气 ，以及投资物业的租金收入，所以楼市欠佳对业务影响不会太大。
恒基地产今天收高1.28%，报47.5港元。（完）
(记者 梁慧仪；审校 黄凯)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会