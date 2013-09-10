中国债市：财政部调整五及七年国债招标时间，利好国债期货投资者

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
* 财政部调整五及七年国债招标时间
* 发行结果在国债期货午间休市期间公布
* 国债期货投资者可获得更公平投资环境
路透上海9月10日 - 中国财政部周二发布通知，调整五年和七年期国债的招标时间，并在国债期货午间休市时公布结果。上述两个期限国债作为国债期货的可交割范围内券种，业内人士认为，这一举措将有利于国债期货投资者，尤其是个人投资者有望获得更公平的投资环境。
财政部公告称，自周三(11日)起，将五年和七年期国债的竞争性招标时间调整为招标日上午10:35至11:35，追加投标、债权托管时间顺延，并于当日12:30前通过中国债券信息网向社会公告招标结果。
“(财政部此举意在)还是信息公平透明吧，对散户和机构一视同仁。”北京一大型券商分析师表示。
路透周一财经洞察文章就指出，由于国债期货与现货间存在着密切相关的联动关系，国债招标时间和结果公布方面，对参与期货的个人投资者等，明显不太公平。
此前财政部记账式国债的招标时间为上午9:30-10:30，一般会在当日下午公布结果，但时间并不固定。
上海一券商分析师进一步指出，从财政部选择调整招标时间的两个期限品种来看，意在为国债期货提供公平环境的意图非常明显。
不过在国债期货现有参与主体中，券商、基金等机构，可以通过与银行间市场的紧密联系，较早获知结果，因此所受裨益预计有限，相对而言，此前消息来源渠道匮乏的个人投资者有望受益更多。
国债期货的交易时间为9：15-11：30和13：00-15：15，最后交易日则为9：15-11：30；交易所债券市场的交易时间则为9:30-11:30，13:00-15:00;而银行间债券市场交易时间为9:00-12:00，13:30-16:30。
国债期货可交割券的期限为4-7年。另外，财政部此次并未提及其他期限国债的招标时间等，意味着其他券种发行规则应维持不变。(完)
参看公告细则，可点选中国债券信息网网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
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