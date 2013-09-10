《综述》中国能源需求平稳弱复苏可期，钢铁业挑战则料愈加严峻

* 8月表观石油需求创2012年9月以来新低

* 8月粗钢日产量环比增长1.23%

* 中国成品油需求平稳弱复苏可期

* 环保压力下，钢铁业挑战则可能日益严峻

作者 李文科

路透北京9月10日 - 中国8月宏观数据的靓丽表现似乎一扫市场对经济短周期下滑的担忧，亦料将坚定监管层将中长期结构调整进行到底的决心。

从这个角度而言，全球第二大能源消费大国--中国能源需求的平稳弱复苏料得以延续，而饱受产能过剩以及环保压力的中国钢铁业则将可能面临更为严峻的挑战。

受经济平稳复苏带动，中国8月发电量4,987亿千瓦时，同比增长13.4%；当月原油加工量3,974万吨，同比上升5.5%，当月石油表观需求为938万桶/日，为2012年9月以来新低，由于季节性检修的因素，8月原油加工量创一年来新低。

“最近(成品油)处于明显的去库存的阶段，实际上，成品油的需求是相对稳定的，大概在3-5%左右，从下游行业来看也是这样。...但化工行业不景气导致石脑油等小油品消费不佳，让油品消费呈现弱复苏趋势。”中国国际金融公司研究部经理郭朝辉称。

他指出，中国油品消费增速难以赶上工业增加值的增速，是因为下游化工等行业不景气拖累石脑油等小油品的消费，汽柴油的消费状况还是不错的，且今后汽柴油的需求也不会差。

他解释称，秋收的农机使用，工业增长都会拉动柴油需求持续性改善，中秋国庆假期也会让汽油消费不差，“汽柴油这些大品种需求不差，油品需求就不会差。”

巴克莱资本的报告亦指出，8月下旬成品油库存充足，但制造业季节性回暖的影响，将令中国的石油需求量将缓步上升，第四季度中国原油进口量有望加速增长，因当前商业原油库存水平低于2012年，补库需求加上泉州炼油厂有望投运。

但郭朝辉也指出，目前中国国内的成品油库存明显高于往常水平，那么9月开始的季节性成品油补库存的进程可能会推迟，加上检修期的结束，后期成品油供大于求的压力还是存在的。

此外，发电量一向是中国经济的先行指标。湘财证券宏观策略部副经理罗文波指出，从7月起发电量环比就已明显增加，说明工业活动在不断转暖，预计数据向好的态势会延续至明年一季度，数据表明经济整体仍处于上升周期。

继此前一系列数据已显示中国经济在企稳回升，周二公布的8月工业、投资和消费亦超市场预期，尤其是工业增速创下17个月高位并重返两位数，进一步验证“稳增长”政策效果初显。

**钢铁业挑战料更巨**

金九银十提升钢材消费预期，加上7、8月份钢价反弹得力，钢铁企业开工率并没有明显下降的迹象，促使中国8月粗钢日产量仍居高位。市场人士指出，截至目前，金九阶段的钢材消费弱于预期，随着环保压力增加，以及产能的进一步释放，钢铁业的挑战将愈加明显。

统计局数据显示，8月粗钢产量6,628万吨，同比增加12.8%，日均产量为213.8万吨，年化产量达到7.8亿吨。

“8月粗钢日产量环比回升1.23%，高于中钢协旬报的209.7万吨。8月产量回升与钢厂盈利好转、开工积极性提升相符合，比如8月份唐山地区高炉开工率提升到95%以上。”中联钢资深钢铁分析师胡艳平指出。

她并认为，随着近期钢价再度走弱而原料相对坚挺，钢厂盈利不及前期，但大多尚有盈利，预计9月粗钢日产量仍将保持较高水平。

金银岛资讯资深钢材分析师易易也指出，尽管目前看来金九行情不如预期，后期钢铁产能仍将持续释放，尤其是当前宏观政策有向好的因素，环保政策的实质性影响尚没明显显现，钢企不大可能主动放弃市场份额。

不过市场人士亦强调，政府部门正在持续进行环保调研，钢铁业首当其冲，一旦环保政策上马，旺季不旺的钢材消费将令钢材市场深陷产能过剩的漩涡，钢铁业的挑战将愈加严峻。

实际上，易易表示，目前钢材贸易商已经在经历洗牌，越来越多的中小钢材贸易商退出市场或者转行，大型贸易商的生存空间也越来越被压缩。

“钢厂都在不断扩充网上交易，直供交易以及线下交易，贸易商的生存空间很小。...很多贸易商都在抱怨，也有很多干脆不做了。”易易指出。