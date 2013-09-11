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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 17:02 BJT

台湾债市：102/10期十年公债中，证券业卖超1.5亿台币

路透台北9月11日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，十年公债102/
10 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        2.50        2.00       +0.50
     票券业        1.00        0.00       +1.00
     证券业        4.00        5.50       -1.50

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