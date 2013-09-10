更新版 1-《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值4.09%，新债供给爆棚需求看淡

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
* 招标品种：财政部七年期续发固息国债
* 招标金额：300亿元人民币
* 招标时间：周三(11日)10:35-11:35
* 受访人数：7位(银行和券商）
* 预测区间：4.03%-4.15%
* 预测均值：4.09% (因财政部公告调整招标时间，予以相应更新)
路透上海9月10日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，央行公开市场坚持续发三年央票，挤占大行配置空间，且本周新债供给汹涌，预计明日国债需求难乐观，收益率预测均值落在4.09%，高于二级。
“还是看高吧，供给很大啊，明天还有铁道债。”上海一券商交易员称。
北京一商业银行交易员则指出，三年央票续发进一步挤占大行投资空间，今日公布的经济数据向好，并不利于一二级走势，明日国债定位预计仍会延续近期一级高于二级的趋势。
“一级发行有习惯性恐惧症了，看今天二级这个情况，明天(七年续发国债收益率)奔着4.15%去了。”他称。
继此前一系列数据已显示中国经济在企稳回升，周二公布的8月工业、投资和消费亦超市场预期，尤其是工业增速创下17个月高位并重返两位数，进一步验证“稳增长”政策效果初显。
中国央行本周一坚持续做851亿元人民币三年央票，利率3.50%，与此前三次续发行水平持平。续做规模占到期量的比例为85%。自央票续做启动以来，最近两个月三年央票续做规模已接近4,000亿元。
此外本期七年续发国债是目前市场公认的国债期货最便宜交割券(CTD)，市场高度关注国债期货重启后，该期CTD续发行情是否会在现货和期货市场掀起涟漪。
多位交易人士表示，国债期货<0#CTF:>上市初期，二级市场上该券 确曾出现交投较前期活跃的迹象，但随后几个交易日，国债期货交投渐趋沉闷，成交明显萎缩。
“(期货对这期新债需求的)影响不大，再说等主力合约1312 交割的时候，这期就不是CTD了。”北京一券商交易员称。
二级市场上130015券今日加权成交价对应收益率为4.0490%，午后该券价格跌幅逐渐加深，尾盘收益率已跳升至4.0850%。
明日国债为今年第15期七年品种的第二次续发。续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标
该期债9月12日至9月16日进行分销；9月18日起与原发行部分合并上市交易。
财政部第15期记账式附息国债 从2013年7月11日开始计息，票面利率3.46%。8月7日第一次续发行，中标收益率为3.7164%。
中国财政部周二发布通知，调整五年和七年期国债的招标时间，并在国债期货午间休市时公布结果。上述两个期限国债作为国债期货的可交割范围内券种，业内人士认为，这一举措将有利于国债期货投资者，尤其是个人投资者有望获得更公平的投资环境。(完) (发稿 丁淑琴/李宏薇； 审校 黄凯)
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