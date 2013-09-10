CNH市场动态：即期汇价与在岸走势反向，受重因素扰动微跌

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透香港9月10日 - 尽管周二公布的8月工业增速创17个月高位等数据显中国经济反弹迹象，然香港离岸人民币即期汇价 周二微跌，与在岸即期小涨走势相左。分析师认为，多重因素促离岸人民币小幅调整，但料近期仍会保持相对强势。
“今天走势有点困混，CNH现在对在岸的利率非常灵敏，今天下午中国央行公布的社会融资总量数据创了四个月的新高，可能是离岸预期可能内地9月后流动性会有所收紧，从利率平价角度CNH远期curve就会上去，触发了调整可能。”一位外资投行策略分析师认为。
而另一位外资银行外汇交易员则认为，“今天美元兑日圆 微跌至99.54日圆，远离周五的高点100.22，而美元指数 跌的也没那么狠了，对CNH有一定的制约。”
继此前一系列数据已显示中国经济在企稳回升，周二公布的8月工业、投资和消费亦超市场预期，尤其是工业增速创下17个月高位并重返两位数，进一步验证“稳增长”政策效果初显。8月份社会融资规模为1.57万亿元人民币，升至四个月最高水平。
亦有市场人士指出，在新兴货币走势疲弱下，近期有些亚太地区资金转至人民币避险，令离岸人民币汇价保持强势，近期的经济数据支持中国经济稳步增长，也吸引一些较长期的资金。
周二美元指数 略下滑至81.781，脱离周一触及的逾一周低点81.697。路透数据显示，美元兑日圆 微跌至99.54日圆，远离其周五触及的六周高点100.22。
本地时间下午6:28时，离岸人民币 报6.1125，较上日尾盘的6.1070微跌，盘中区间在6.1070-6.1130。离岸盘中记录高点为8月16日的约6.1050。
而人民币兑美元中间价 为6.1612元，距离此前所创6.1598的历史高点仅一步之遥。人民币兑美元即期 周二小涨。
东京汇市欧元周二亚洲早盘在逾一周高点附近持稳，因俄罗斯对叙利亚情势提出新的建议，让美国延后或甚或避免军事打击的可能性升高，激发市场冒险意愿。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2195/41，上日尾盘为6.2220。(完)
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会