CNH市场动态：即期汇价与在岸走势反向，受重因素扰动微跌

路透香港9月10日 - 尽管周二公布的8月工业增速创17个月高位等数据显中国经济反弹迹象，然香港离岸人民币即期汇价 周二微跌，与在岸即期小涨走势相左。分析师认为，多重因素促离岸人民币小幅调整，但料近期仍会保持相对强势。

“今天走势有点困混，CNH现在对在岸的利率非常灵敏，今天下午中国央行公布的社会融资总量数据创了四个月的新高，可能是离岸预期可能内地9月后流动性会有所收紧，从利率平价角度CNH远期curve就会上去，触发了调整可能。”一位外资投行策略分析师认为。

而另一位外资银行外汇交易员则认为，“今天美元兑日圆 微跌至99.54日圆，远离周五的高点100.22，而美元指数 跌的也没那么狠了，对CNH有一定的制约。”

继此前一系列数据已显示中国经济在企稳回升，周二公布的8月工业、投资和消费亦超市场预期，尤其是工业增速创下17个月高位并重返两位数，进一步验证“稳增长”政策效果初显。8月份社会融资规模为1.57万亿元人民币，升至四个月最高水平。

亦有市场人士指出，在新兴货币走势疲弱下，近期有些亚太地区资金转至人民币避险，令离岸人民币汇价保持强势，近期的经济数据支持中国经济稳步增长，也吸引一些较长期的资金。

周二美元指数 略下滑至81.781，脱离周一触及的逾一周低点81.697。路透数据显示，美元兑日圆 微跌至99.54日圆，远离其周五触及的六周高点100.22。

本地时间下午6:28时，离岸人民币 报6.1125，较上日尾盘的6.1070微跌，盘中区间在6.1070-6.1130。离岸盘中记录高点为8月16日的约6.1050。

而人民币兑美元中间价 为6.1612元，距离此前所创6.1598的历史高点仅一步之遥。人民币兑美元即期 周二小涨。

东京汇市欧元周二亚洲早盘在逾一周高点附近持稳，因俄罗斯对叙利亚情势提出新的建议，让美国延后或甚或避免军事打击的可能性升高，激发市场冒险意愿。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2195/41，上日尾盘为6.2220。(完)

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