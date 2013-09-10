版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 18:45 BJT

马来西亚期市：跌至两周低点，尾随大豆期货疲势

路透新加坡9月10日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至逾两周来最低，尾随美国大豆市场疲势。

美国大豆期货 本周迄今已下滑近1.5%，累及棕榈油。美国农业部公布大豆产量预估在即。

早盘交投中，在马来西亚棕榈油局(MPOB)公布8月库存数据之前，投资者亦心存谨慎。随后在正午时分公布的数据显示，8月棕榈油库存较上月增加0.1%。

该报告显示棕榈油库存为167万吨，低于稍早预期的会增加4%至173万吨，不过报告亦未能提振市场人气。

11月棕榈油合约 跌2.1%，收报每吨2,348马币，略高于盘中低点2,346，后者为8月23日来最低。

总成交量为34,291口，低于均量35,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐