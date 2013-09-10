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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 19:01 BJT

东南亚股市：全部上涨，受中国乐观数据推动

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    396.27      6.34     +1.63     -6.56    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3123.89     35.69     +1.16     -1.36   3167.08
 马来西亚                           1764.95     17.92     +1.03     +4.50   1688.95
 泰国                               1393.17      8.86     +0.64     +0.09   1391.93
 印尼                               4358.14    166.89     +3.98     +0.96   4316.69
 菲律宾                             6089.72     92.68     +1.55     +4.77   5812.73
 越南                                474.53      4.37     +0.93    +14.70    413.73
 
    (完)

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