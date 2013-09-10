版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 21:12 BJT

国际油市：亚洲燃料油价格跌至近四周低点，追随原油疲势

路透新加坡9月10日 - 亚洲180cst和380cst燃料油现货价格周二接近四周低点，分别报每吨602.75和597.50美元，追随原油价格疲势，且燃料油供给亦充足。

9月/10月即期价差略收窄0.75美元至每吨负3.50，其他月份价差亦进一步下滑至负值，较上日跌幅介于0.25-0.5美元区间。

一新加坡消息人士称，尚不清楚中国进口了多少燃料油。"上月有超额的船货运抵新加坡，曾努力将船货卖至中国，目前尚不知是否成功。"他称。

今日没有现货交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐