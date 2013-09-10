国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，因需求前景欠佳

路透新加坡9月10日 - 亚洲柴油裂解价差周二下滑，因需求前景仍欠佳，尤其是9月和10月，尽管预期有多余的船货会运至欧洲。

据路透数据显示，10月柴油裂解价差下滑0.09美元至较迪拜原油每桶高出17.44美元，远低于今年2月中所触及的每桶21.86美元。

期现货掉换(EFS)仍维持疲弱，交易商指因亚洲船货继续运往欧洲，因受炼厂维护影响，欧洲供给仍吃紧。

业内消息人士称，台塑石化出售了一批10月26-30日船期的柴油，较新加坡报价每桶贴水0.38美元。

此外该公司还出售了一批10月底的航煤，买家亦为Winson Oil，成交价格为每桶贴水0.05美元。

新加坡交易中，航煤没有交易，柴油成交了一笔。

兴隆买进150,000桶500ppm的含硫柴油，船期定在9月29日-10月3日，卖家为Winson Oil，双方成交价格为较新加坡9月30日至10月4日的平均报价每桶贴水0.1美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻