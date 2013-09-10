国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，因需求前景欠佳

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透新加坡9月10日 - 亚洲柴油裂解价差周二下滑，因需求前景仍欠佳，尤其是9月和10月，尽管预期有多余的船货会运至欧洲。
据路透数据显示，10月柴油裂解价差下滑0.09美元至较迪拜原油每桶高出17.44美元，远低于今年2月中所触及的每桶21.86美元。
期现货掉换(EFS)仍维持疲弱，交易商指因亚洲船货继续运往欧洲，因受炼厂维护影响，欧洲供给仍吃紧。
业内消息人士称，台塑石化出售了一批10月26-30日船期的柴油，较新加坡报价每桶贴水0.38美元。
此外该公司还出售了一批10月底的航煤，买家亦为Winson Oil，成交价格为每桶贴水0.05美元。
新加坡交易中，航煤没有交易，柴油成交了一笔。
兴隆买进150,000桶500ppm的含硫柴油，船期定在9月29日-10月3日，卖家为Winson Oil，双方成交价格为较新加坡9月30日至10月4日的平均报价每桶贴水0.1美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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