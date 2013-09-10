表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.010%，投标倍数为4.45

欧元债市：意大利公债收益率下跌，因欧盟暗示该国银行可能获救助
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
路透华盛顿9月10日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.010 中值 0.000 低值 0.000 投资 0.010
价格/得标 价格 99.999222 高值得标比率 3.79% 投标倍数 4.45 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,001,872,800 总投标 155,821,755,200 竞争性投标得标 34,758,557,600 非竞争性投标得标 243,315,200 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/09/12 到期日 2013/10/10 CUSIP码 912796BF5
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿; 审校 李军)
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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