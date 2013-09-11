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货币新闻 | 2013年 9月 11日 星期三 08:05 BJT

日本数据：第三季大型制造业景气判断指数升至15.2，政府政策提振信心

BSI指标由预期业务环境较前季改善的企业百分比，减去预期恶化的企业百分比得出。

调查显示，10-12月当季大型制造业景气判断指数料将降至正13.5，前次调查预期为正15.8。

日本央行将于10月1日公布备受关注的企业短观调查报告。此为日本首相安倍晋三在决定是否提高消费税前最后观察的一项经济数据。(完) (编译 戴素萍/王冠中; 审校 张涛/张荻)

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