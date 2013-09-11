日本数据：第三季大型制造业景气判断指数升至15.2，政府政策提振信心

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
BSI指标由预期业务环境较前季改善的企业百分比，减去预期恶化的企业百分比得出。
调查显示，10-12月当季大型制造业景气判断指数料将降至正13.5，前次调查预期为正15.8。
日本央行将于10月1日公布备受关注的企业短观调查报告。此为日本首相安倍晋三在决定是否提高消费税前最后观察的一项经济数据。(完) (编译 戴素萍/王冠中; 审校 张涛/张荻)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
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