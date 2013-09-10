版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 06:12 BJT

《日本重要政经日程》--9月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月10日(二)

2350 - 日本8月企业物价指数

2350 - 日本第三季大型制造业景气判断指数

9月11日(三)

-- - 日本央行审议委员石田浩二对商界领袖发表讲话

0300 - 日本石油连盟公布一周原油、煤油和汽油库存，以及炼厂产能利用率数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐