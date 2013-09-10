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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 06:33 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连涨第七日，因大型船需求上升

路透9月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二连续第七日上涨，因大型船船运活动升温。

乾散货运价指数涨63点或4.26%，至1,541点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跳升142点，或4.56%，至3,255点。日均获利上涨1,610美元至27,036美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨81点或7.33%至1,186点，为4月24日以来高位。日均获利上涨662美元至9,498美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

据GHS Research分析师Omar Nokta，来自美国墨西哥湾地区的需求增加，中型船船运活动正在改善。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)

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