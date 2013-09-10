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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 06:36 BJT

全球外汇市场9月11日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月10日(二)

2350 - 日本8月企业物价指数

2350 - 日本第三季大型制造业景气判断指数

9月11日(三)

-- - 日本央行审议委员石田浩二对企业领袖发表讲话

0030 - 澳洲9月消费者信心指数

0600 - 德国8月通胀数据终值

0830 - 英国8月请领失业金人数

0830 - 英国7月按国际劳工组织(ILO)计算的失业率

1100 - 美国一周抵押贷款市场指数

1400 - 美国7月趸售(批发)库存

1700 - 欧洲央行执委亚斯穆森发表演讲

2100 - 新西兰央行利率决定

2350 - 日本一周资本流动数据

2350 - 日本7月机械订单

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)

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