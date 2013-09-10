《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月10日

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新 收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 84.56 +2.69 +3.29 2022690 搜狐 65.41 +0.86 +1.33 858058 网易 73.29 +1.46 +2.03 586425 百度 140.60 +4.02 +2.94 4432003 亚信科技 11.65 +0.04 +0.34 306938 台湾 台湾积体电 17.48 +0.18 +1.04 2563422 路 联电 2.06 +0.04 +1.98 97918 日月光 4.67 -0.01 -0.21 152180 硅品精密 5.86 +0.02 +0.34 292255 和信超媒体 1.00 +0.03 +2.67 19536 友达 3.83 +0.05 +1.32 143653 中华电信 32.41 +0.45 +1.41 83687 台湾国际航 42.65 +0.51 +1.21 1568284 电 香港 中国移动 57.40 +1.11 +1.97 260471 中国联通 16.12 +0.28 +1.77 223852 中国电信 55.19 +0.27 +0.49 28104 中芯国际 3.78 +0.03 +0.80 117219 电讯盈科 4.54 +0.08 +1.79 23095 (完)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会