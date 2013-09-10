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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 06:30 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月10日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新   
 收盘价：                                                
                                                                 
 公司名       股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                         84.56     +2.69     +3.29   2022690
 搜狐                         65.41     +0.86     +1.33    858058
 网易                         73.29     +1.46     +2.03    586425
 百度                        140.60     +4.02     +2.94   4432003
 亚信科技                     11.65     +0.04     +0.34    306938
                                                                 
 台湾                                                    
 台湾积体电                   17.48     +0.18     +1.04   2563422
 路                                                      
 联电                          2.06     +0.04     +1.98     97918
 日月光                        4.67     -0.01     -0.21    152180
 硅品精密                      5.86     +0.02     +0.34    292255
 和信超媒体                    1.00     +0.03     +2.67     19536
 友达                          3.83     +0.05     +1.32    143653
 中华电信                     32.41     +0.45     +1.41     83687
 台湾国际航                   42.65     +0.51     +1.21   1568284
 电                                                      
                                                                 
 香港                                                    
 中国移动                     57.40     +1.11     +1.97    260471
 中国联通                     16.12     +0.28     +1.77    223852
 中国电信                     55.19     +0.27     +0.49     28104
 中芯国际                      3.78     +0.03     +0.80    117219
 电讯盈科                      4.54     +0.08     +1.79     23095
 
(完)

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