更新版-纽约汇市：美元兑日圆因叙利亚局势缓和而上涨，但兑欧元下跌

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3267 1.3254 +0.10 +0.55 1.3194 美元/日圆 100.39 99.57 +0.82 +15.74 86.74 欧元/日圆 133.18 131.94 +0.94 +16.37 114.45 美元/瑞郎 0.9347 0.9322 +0.27 +2.10 0.9155 英镑/美元 1.5733 1.5692 +0.26 -3.19 1.6251 美元/加元 1.0348 1.0370 -0.21 +4.30 0.9921 澳元/美元 0.9308 0.9226 +0.89 -10.44 1.0393 欧元/瑞郎 1.2398 1.2358 +0.32 +2.67 1.2075 欧元/英镑 0.8432 0.8444 -0.14 +3.92 0.8114 新西兰元/美 0.8066 0.8013 +0.66 -2.62 0.8283 元 美元/挪威克 5.9170 6.0070 -1.50 +6.36 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.8509 7.9610 -1.38 +6.96 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.5413 6.5574 -0.25 +0.66 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.6795 8.6915 -0.14 +1.19 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会