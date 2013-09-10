南非汇市：兰特兑美元结束四天连涨，因经常账赤字高于预期

路透约翰内斯堡9月10日 - 南非兰特兑美元周二从近一个月高点回落，结束四日连涨，因南非经常账赤字高于预期。

南非成功发售20亿美元12年期债券，投标倍数接近4倍。但经常账数据削弱了该消息的影响。

1626 GMT，兰特兑美元 跌0.8%，报10.0300，周一纽约收盘报9.9500。

在经常账数据即将公布时，兰特报9.9935。南非央行公布，第二季经常账赤字大幅扩大，与国内生产总值(GDP)之比从第一季的5.8%上升到6.5%。

“南非经济仍然极不平衡，非常脆弱，兰特走势将反映这种情况，预计会经常突然走弱和非常波动，”Tradition Analytics的分析师George Glynos在报告中表示。

南非公债随兰特走低，2026年到期的公债收益率(殖利率) 升3个基点至8.325%。2015年到期的公债收益率 升2个基点至6.190%。

“这次美元债券被大幅超额认购，表明投资者对新兴市场风险仍有需求，”World Wide Capital Securities的债券交易主管Marten Banninga表示。(完)

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