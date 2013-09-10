《综述》叙利亚宣示将放弃化学武器，然联合国尚未达成协议

克里和美国国防部长哈格尔向国会表示，以军事行动相威胁，对于逼迫阿萨德在化学武器问题上服软至关重要。

美国官员称，克里将于周四在日内瓦会晤俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)以进行进一步磋商。

美国及其盟友仍对俄罗斯的提议持怀疑态度。奥巴马在寻求外交解决途径的同时，也仍在争取国会支持可能采取的军事打击，以此向叙利亚施压。

在联合国，英国、法国和美国讨论了一项安理会决议草案的要素。来自其中一国的一位外交官称，该草案将设定叙利亚宣布毒气军火库整体规模，并将其交由联合国管控的时间表。

白宫称，奥巴马、英国首相卡梅伦和法国总统奥朗德(Francois Hollande)已经在电话中一致表示了倾向于通过外交途径解决危机，但他们仍将继续准备“全方位的回应”。

据美国参议员称，奥巴马周二请求国会推迟授权动武的投票，以便给俄罗斯时间来劝说叙利亚交出化学武器。

白宫表示，奥巴马在周二稍晚进行全国电视讲话时，仍将推动国会进行授权动武的投票。奥巴马此前称俄罗斯的提案可能是个突破。