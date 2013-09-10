《综述》叙利亚宣示将放弃化学武器，然联合国尚未达成协议

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
克里和美国国防部长哈格尔向国会表示，以军事行动相威胁，对于逼迫阿萨德在化学武器问题上服软至关重要。
美国官员称，克里将于周四在日内瓦会晤俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)以进行进一步磋商。
美国及其盟友仍对俄罗斯的提议持怀疑态度。奥巴马在寻求外交解决途径的同时，也仍在争取国会支持可能采取的军事打击，以此向叙利亚施压。
在联合国，英国、法国和美国讨论了一项安理会决议草案的要素。来自其中一国的一位外交官称，该草案将设定叙利亚宣布毒气军火库整体规模，并将其交由联合国管控的时间表。
白宫称，奥巴马、英国首相卡梅伦和法国总统奥朗德(Francois Hollande)已经在电话中一致表示了倾向于通过外交途径解决危机，但他们仍将继续准备“全方位的回应”。
据美国参议员称，奥巴马周二请求国会推迟授权动武的投票，以便给俄罗斯时间来劝说叙利亚交出化学武器。
白宫表示，奥巴马在周二稍晚进行全国电视讲话时，仍将推动国会进行授权动武的投票。奥巴马此前称俄罗斯的提案可能是个突破。
但是现在看来，美国国会投票更多是进行假设的威胁以便支持外交努力，而不是马上发动导弹攻击。美国国会的一个两党参议员团体正在草拟一项将俄罗斯提案纳入考虑的新决议。(完) (编译 张铭钧/朱晓军；审校 张涛/徐文焰)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会