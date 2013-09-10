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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 07:00 BJT

《综述》叙利亚宣示将放弃化学武器，然联合国尚未达成协议

克里和美国国防部长哈格尔向国会表示，以军事行动相威胁，对于逼迫阿萨德在化学武器问题上服软至关重要。

美国官员称，克里将于周四在日内瓦会晤俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)以进行进一步磋商。

美国及其盟友仍对俄罗斯的提议持怀疑态度。奥巴马在寻求外交解决途径的同时，也仍在争取国会支持可能采取的军事打击，以此向叙利亚施压。

在联合国，英国、法国和美国讨论了一项安理会决议草案的要素。来自其中一国的一位外交官称，该草案将设定叙利亚宣布毒气军火库整体规模，并将其交由联合国管控的时间表。

白宫称，奥巴马、英国首相卡梅伦和法国总统奥朗德(Francois Hollande)已经在电话中一致表示了倾向于通过外交途径解决危机，但他们仍将继续准备“全方位的回应”。

据美国参议员称，奥巴马周二请求国会推迟授权动武的投票，以便给俄罗斯时间来劝说叙利亚交出化学武器。

白宫表示，奥巴马在周二稍晚进行全国电视讲话时，仍将推动国会进行授权动武的投票。奥巴马此前称俄罗斯的提案可能是个突破。

但是现在看来，美国国会投票更多是进行假设的威胁以便支持外交努力，而不是马上发动导弹攻击。美国国会的一个两党参议员团体正在草拟一项将俄罗斯提案纳入考虑的新决议。(完) (编译 张铭钧/朱晓军；审校 张涛/徐文焰)

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