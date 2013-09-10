金砖国家：9月10日股汇市收盘纵览

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透9月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月10日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报991.36点。
中国股市：沪综指周二收升逾1%至三个月新高，宏观数据向好提振信心
香港股市：恒指收涨1%创5月末以来最高收位，受中国工业数据激励。
中国汇市：人民币微收升于6.12元，经济数据喜人但升值信号尚不明确
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拉美股市：巴西股市早盘上涨，因受到中国工业数据强劲的激励；但股指很快下跌，指标Bovespa指数 最终收低0.5%至53,979.03点，受亿万富翁Eike Batista旗下矿业和石油业务OGX和MMX双双跌逾10%拖累。
拉美汇市：拉美货币上涨，因全球经济乐观情绪提升
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南非股市：涨至纪录新高，由于越加预期西方对叙利亚问题可能通过外交途径解决以取代武力办法，投资者重新回到高风险资产及新兴市场。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 大涨2.04%，报39,087.02点。综合指数 涨1.81%，报43,545.83点。
南非汇市：兰特兑美元结束四天连涨，因经常账赤字高于预期
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印度股市：大涨近4%，创下2009年5月以来最大单日涨幅，绩优股领涨，因对美国可能牵头对叙利亚发动军事打击的忧虑降低，而且印度卢比持续走坚，令人预期外资将流入。
印度汇市：印度卢比大涨2.2%，连续第四个交易日上扬，受益于本地股市劲升及叙利亚政治地缘忧虑缓解。卢比兑美元收报63.84/85，上周五收报65.24/25。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,390.550点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.69%至772.02点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.6%，报32.97卢布；卢布兑欧元 升0.38%，报43.74卢布。(完) (整理 于春红; 审校 徐文焰)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会