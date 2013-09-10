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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 07:27 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月11日

* 头版头条:

--国务院总理李克强表示，我们会用壮士断腕的决心推进改革，做到“言必行，行必果”。我们推进金融改革的决心是坚定的，将继续推进利率市场化，推进资本市场多元化发展，继续推进金融领域对内对外开放，比如村镇银行试点和人民币资本项下可兑换等。

* 其他:

--中国重工 披露公司非公开发行预案，拟注入超大型水面舰船、大型水面舰船、军用舰艇等军工重大装备总装业务及相关资产，将开军工重大总装资产证券化之先河。

--万达集团相关人士表示，8月底公司已在中国60多个城市开业75座万达广场，计划到今年底有85个万达广场，2014年底达到109个，持有物业面积2,300万平米，规模将跃居全球第一。

--比亚迪 总裁王传福表示，未来公司将主打“双擎双模”（混合动力）汽车路线，新一代双模汽车“秦”将在今年四季度投入市场，公司针对私人轿车市场开发的纯电动超级跑车E9也将在明年推出。（完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 曾祥进)

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