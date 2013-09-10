《中国报摘》--中国证券报9月11日

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
* 头版头条:
--国务院总理李克强表示，我们会用壮士断腕的决心推进改革，做到“言必行，行必果”。我们推进金融改革的决心是坚定的，将继续推进利率市场化，推进资本市场多元化发展，继续推进金融领域对内对外开放，比如村镇银行试点和人民币资本项下可兑换等。
* 其他:
--中国重工 披露公司非公开发行预案，拟注入超大型水面舰船、大型水面舰船、军用舰艇等军工重大装备总装业务及相关资产，将开军工重大总装资产证券化之先河。
--万达集团相关人士表示，8月底公司已在中国60多个城市开业75座万达广场，计划到今年底有85个万达广场，2014年底达到109个，持有物业面积2,300万平米，规模将跃居全球第一。
--比亚迪 总裁王传福表示，未来公司将主打“双擎双模”（混合动力）汽车路线，新一代双模汽车“秦”将在今年四季度投入市场，公司针对私人轿车市场开发的纯电动超级跑车E9也将在明年推出。（完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 曾祥进)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会