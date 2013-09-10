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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 07:29 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超590万股

路透东京9月11日 - 以下为日本股市周三开市前，六家外资券商的下
单情况：     
                    
 日股(单位：百万股)
 
 买单             13.6
 卖单              7.7
   -----------------
 净买单            5.9
   (完)

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