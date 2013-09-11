国际油市：OPEC及EIA认为全球原油供应充裕，未受利比亚冲击

国际能源署(IEA)赞同OPEC的看法。其在8月29日曾表示，市场“供应充足”。IEA在2011年利比亚内战期间曾罕见地下令释出其掌控的部分战略石油储备。

EIA在自己的月度报告中称，非OPEC国家今年的日供应量将约为5,430万桶，较一个月前的预估提高0.6%。

与此同时，报告还预测今年全球石油需求将为每日9,006万桶，较上个月的估计仅微增0.1%。

然而EIA还指出，OPEC成员国意外的生产中断令8月的日产量损失达210万桶，这是EIA自2009年1月开始追踪这项数据以来的最高值。EIA称，上个月包括非OPEC国家在内的每日产量减损达到270万桶。

**市场份额下降**

占据全球石油市场供应三分之一的OPEC在报告中预估，随着非OPEC国家的供应增加，该组织2014年在市场中的份额将进一步下降。

其仍预期明年全球石油日需求增幅为104万桶，同时将非OPEC国家日供应量预估提升至122万桶。美国页岩油田等地的新产量正使国际油市呈现新的平衡。

与此同时，OPEC报告估计，2014年市场对OPEC国家原油的日均需求量为2,961万桶，较2013年减少32万桶；上个月的报告预期年度降幅为26万桶。

这一展望显示，OPEC国家试图在维持现有产量水平的同时，不让油价跌破每桶100美元的努力或将面临挑战。

EIA对2014年OPEC供应量的预估较8月估值下调0.4%，最新估计显示OPEC明年日供应量料为3,562万桶。EIA称，美国今年的日均产量将达到约750万桶，2014年增至840万桶。