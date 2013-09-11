主要国家经济指标预测--9月12日****

路透9月12日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 9月11日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本机械订单(较前月) 7月 +2.4% -2.7% (较上年同期) +7.6% +4.9% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超5,309 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,750 9月12日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行指标利率 9月 2.50% 2.50% 0130 澳洲就业人口变化(万人) 8月 增加1 减少1.02 澳洲全职就业人口变化(万人) -- 减少0.67 澳洲就业参与率 65.2% 65.1% 澳洲失业率 5.8% 5.7% 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 8月 -- -0.3% 德国趸售(批发)物价指数(较上年同期) -- 持平 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 +0.5% -0.3% 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.0% +1.2% 0800 意大利工业产出(较前月) 7月 +0.3% +0.3% 意大利工业产出(较上年同期) -2.5% -2.1% 0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 +0.1% +0.7% 欧元区工业生产(较上年同期) -0.1% +0.3% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 +0.3% +0.3% 意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.1% +1.1% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同 +1.2% +1.2% 期) 1230 加拿大新屋价格(较前月) 7月 +0.1% +0.2% 1230 美国进口物价(较前月) 8月 +0.4% +0.2% 美国出口物价(较前月) +0.1% -0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月7日当周 33.0 32.3 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 32.85 美国续请失业金人数(万人) 8月31日当周 296 295.1 1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,500 赤字976 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 8月 -- +0.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 9月10日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2350 日本企业物价指数(较前月) 8月 +0.3% +0.4% 日本企业物价指数(较上年同期) +2.4% +2.4% 2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 正15.2 -- 9月11日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲消费者信心指数 9月 110.6 -- 0300 韩国L货供额(较上年同期) 7月 +6.8% -- 0530 法国非农就业 第二季 -0.20% -- 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 持平 持平 德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.5% +1.5% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.6% +1.6% 0645 法国经常帐(亿欧元) 7月 赤字32 -- 0830 英国请领失业金人数(万人) 8月 减少3.26 减少2.2 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 7月 7.7% 7.8% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同 截至7月的三个月 +1.1% +1.2% 期) 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年 +1.0% +1.0% 同期) 1100 美国抵押贷款市场指数 9月6日当周 385.0 -- 美国再融资指数 1,528.5 -- 1400 美国趸售(批发)库存 7月 +0.1% +0.3% 美国趸售销售 +0.1% +0.4% 2100 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2.50% (完)