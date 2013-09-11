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亚洲 | 2013年 9月 12日 星期四 07:16 BJT

****主要国家经济指标预测--9月12日****

路透9月12日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
 9月11日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段        预估值           前值
 2350      日本机械订单(较前月)                                  7月         +2.4%          -2.7%
                   (较上年同期)                                              +7.6%          +4.9%
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                             前周            --      卖超5,309
           外资投资日本股票(亿日圆)                                             --      卖超1,750
 
 9月12日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段        预估值           前值
 --        韩国央行指标利率                                      9月         2.50%          2.50%
 0130      澳洲就业人口变化(万人)                                8月         增加1       减少1.02
           澳洲全职就业人口变化(万人)                                           --       减少0.67
           澳洲就业参与率                                                    65.2%          65.1%
           澳洲失业率                                                         5.8%           5.7%
 0600      德国趸售(批发)物价指数(较前月)                        8月            --          -0.3%
           德国趸售(批发)物价指数(较上年同期)                                   --           持平
 0645      法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)              8月终值         +0.5%          -0.3%
           法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                          +1.0%          +1.2%
                                                                                    
 0800      意大利工业产出(较前月)                                7月         +0.3%          +0.3%
           意大利工业产出(较上年同期)                                        -2.5%          -2.1%
 0900      欧元区工业生产(较前月)                                7月         +0.1%          +0.7%
           欧元区工业生产(较上年同期)                                        -0.1%          +0.3%
 0900      意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                 8月终值         +0.3%          +0.3%
           意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                             +1.1%          +1.1%
           意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                             持平           持平
           意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同                           +1.2%          +1.2%
           期)                                                                      
 1230      加拿大新屋价格(较前月)                                7月         +0.1%          +0.2%
 1230      美国进口物价(较前月)                                  8月         +0.4%          +0.2%
           美国出口物价(较前月)                                              +0.1%          -0.1%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)                   9月7日当周          33.0           32.3
           美国初请失业金人数四周均值(万人)                                     --          32.85
           美国续请失业金人数(万人)                      8月31日当周           296          295.1
 1800      美国联邦预算(亿美元)                                  8月     赤字1,500        赤字976
 2245      新西兰食品价格指数(较前月)                            8月            --          +0.5%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 9月10日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段          现值         预估值
 2350      日本企业物价指数(较前月)                              8月         +0.3%          +0.4%
           日本企业物价指数(较上年同期)                                      +2.4%          +2.4%
 2350      日本大型制造业景气判断指数                         第三季        正15.2             --
    
 9月11日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段          现值         预估值
 0030      澳洲消费者信心指数                                    9月         110.6             --
 0300      韩国L货供额(较上年同期)                               7月         +6.8%             --
 0530      法国非农就业                                       第二季        -0.20%             --
 0600      德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   8月终值          持平           持平
           德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                               +1.5%          +1.5%
           德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                               持平           持平
           德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                          +1.6%          +1.6%
                                                                                    
 0645      法国经常帐(亿欧元)                                    7月        赤字32             --
 0830      英国请领失业金人数(万人)                              8月      减少3.26        减少2.2
           英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率               7月          7.7%           7.8%
           英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同   截至7月的三个月         +1.1%          +1.2%
           期)                                                                      
           英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年                           +1.0%          +1.0%
           同期)                                                                    
 1100      美国抵押贷款市场指数                           9月6日当周         385.0             --
           美国再融资指数                                                  1,528.5             --
 1400      美国趸售(批发)库存                                    7月         +0.1%          +0.3%
           美国趸售销售                                                      +0.1%          +0.4%
 2100      新西兰央行利率决定                                     --         2.50%          2.50%
    (完)

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