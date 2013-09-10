欧洲金融：IMF总裁拉加德称欧元区需加快建立银行业联盟

路透巴黎9月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二敦促欧元区各国政府加快步伐建立银行业联盟，以便彻底摆脱债务危机。

欧洲建立银行业联盟的努力面临阻碍，因法国和德国就此银行体系的关键问题意见分歧。该体系应会重振欧元区银行业信心。

拉加德表示，各国政府不能只依靠欧洲央行的宽松货币政策来平复危机，更好的监管基础也是关键，银行业联盟就是其中的一部分。

在这场围绕欧洲预算联盟召开的会议上，法国财政部长莫斯可维西称，法国希望在中期内看到创立欧元区联邦预算的计划蓝图。