欧洲金融：IMF总裁拉加德称欧元区需加快建立银行业联盟

欧元债市：意大利公债收益率下跌，因欧盟暗示该国银行可能获救助
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
路透巴黎9月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二敦促欧元区各国政府加快步伐建立银行业联盟，以便彻底摆脱债务危机。
欧洲建立银行业联盟的努力面临阻碍，因法国和德国就此银行体系的关键问题意见分歧。该体系应会重振欧元区银行业信心。
拉加德表示，各国政府不能只依靠欧洲央行的宽松货币政策来平复危机，更好的监管基础也是关键，银行业联盟就是其中的一部分。
在这场围绕欧洲预算联盟召开的会议上，法国财政部长莫斯可维西称，法国希望在中期内看到创立欧元区联邦预算的计划蓝图。
他表示，此类预算可用来共同为失业保险计划提供资金。(完) (编译 王翔琼；审校 李爽)
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选