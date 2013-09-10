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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 07:56 BJT

东北亚情势：朝韩同意重新开放并试运营一工业园区

路透首尔9月11日 - 韩国统一部发布声明称，韩国和朝鲜(北韩)已同意从周一起重新开放并试运营此前关闭的一处工业园区。

该工业园位于朝方境内若干公里处。今年稍早，由于朝韩双方紧张局势加剧，工业园在朝鲜撤走该国5.3万名工人后关闭。

主管处理朝韩事务的韩国统一部表示，双方计划吸引外国投资者进入这一工业园。该园区是朝鲜的主要外汇来源。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)

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