路透调查：美国上周原油和汽油库存料持续下滑

路透9月10日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油和汽油库存料下滑，馏分油库存则料上扬。

10位受访分析师平均预估9月6日止当周美国原油库存料下降150万桶。

根据美国能源资料协会(EIA)数据，美国原油库存在8月30日止当周减少180万桶，至3.602亿桶。

EIA上周的数据显示，库欣原油库存两周前连续第九周下滑，来到2012年2月以来最低水准。

路透调查是在美国石油协会(API)和EIA每周库存数据公布前进行。

API周二公布，美国最近一周原油库存减少290万桶，汽油库存增加19.5万桶，馏分油库存增加80.7万桶。

EIA将在周三1430GMT公布库存数据。

9月6日止当周汽油库存料下滑130万桶，前一周为下滑180万桶，至2.16亿桶。

调查预估，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加50万桶，前一周为增加50万桶至1.296亿桶。