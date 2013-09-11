美国个股：Verizon料将出售450-490亿美元公司债，规模创历史新高

“我们听说10年期债券规模可能是七年期的两倍，而30年期规模约为20年期的两倍，”一位消息人士称。

部分长期债券的参考价比Verizon现有可比债券在8月底及传出并购消息之前的收益率(殖利率)大大高出135个基点。

整个上午，八种债券的认购标单雪片般飞来，认购额在美东时间9点时为300亿美元，到认购结束时又增长两倍。

**资金用途**

Verizon发行的债券将部分用于一笔610亿美元一年期过桥贷款的再融资，该笔贷款已用于支付并购中的债务融资。对于490亿美元的债券融资，该公司原计划在欧元和英镑市场募集50-100亿美元资金。

而610亿美元过桥贷款的剩余部分，将用约120亿美元的三年期和五年期定期贷款来取代。

该交易如此庞大而复杂，以至于承销商决定用两天时间而非惯常的一天来宣布交易和进行定价。

认购于美东时间下午3点结束，目前簿记行美银美林、巴克莱、摩根大通和摩根士丹利将用一整夜来决定满足多少认购需求。

市场希望Verizon会留出部分未满足的认购需求，如此一来，就能在自由交易时有良好表现。(完)