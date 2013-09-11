表格：日本8月国内企业物价指数较上年同期增长2.4%，符合预期

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透东京9月11日 - 日本央行数据周三显示，8月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期增长2.4%。
路透调查预估中值为同比上涨2.4%。7月时为上涨2.3%。
整体最终商品物价较上年同期上涨3.2%。
国内最终商品物价则较上年同期上涨0.9%。
下表为初值数据细目，单位为百分比，括号内数据为分析师预估中值，先前数据可能有所修正：
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8月 7月 6月 8月指数
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年变动率 +2.4 (+2.4) +2.3 +1.2 102.5
月变动率 +0.3 (+0.4) +0.6 +0.1
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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 徐文焰；审校 张涛)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。