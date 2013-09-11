版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 08:03 BJT

表格：日本8月国内企业物价指数较上年同期增长2.4%，符合预期

路透东京9月11日 - 日本央行数据周三显示，8月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期增长2.4%。

路透调查预估中值为同比上涨2.4%。7月时为上涨2.3%。

整体最终商品物价较上年同期上涨3.2%。

国内最终商品物价则较上年同期上涨0.9%。

下表为初值数据细目，单位为百分比，括号内数据为分析师预估中值，先前数据可能有所修正：

______________________________________________________

8月 7月 6月 8月指数

------------------------------------------------------

年变动率 +2.4 (+2.4) +2.3 +1.2 102.5

月变动率 +0.3 (+0.4) +0.6 +0.1

______________________________________________________

参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 徐文焰；审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐