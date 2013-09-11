《中国报摘》--其他报纸重要消息9月11日

**上海证券报**

--中国（上海）自由贸易试验区总体方案草案几经修改，目前已基本定稿，也已走完相关法律程序，最快将于本周正式对外披露。方案公布后，上海将出台自贸区管理暂行办法。

--广东已经有三家民营银行的设立请示呈报至中国银监会。该三家民营银行的设立申请分别来自广州、深圳和揭阳。 --中国平安 总经理任汇川透露，公司将以二手房、二手车、医疗健康这三大领域作为进军电商的切入口，以此获取大数据、打通产业链，以实现其新近提出的“客户迁徙”战略。 --知情人士透露，个股期权产品上线的工作计划已经拟定。按照工作计划，10月底有望进入个股期权上线准备阶段，并在今年年底前完成报批工作、进行全真模拟交易测试、确定上线方案并进行市场推广，明年一季度将上线技术系统和个股期权产品。

**21世纪经济报 道**

--知情人士透露，工商银行 周一已内部通报，工行已任命郑万春任党委委员、副行长。郑万春此前任长城资产管理公司总裁。

--一位知情人士透露，原中石油管道局局长、中油中泰燃气投资集团公司董事长苏士峰已被相关部门带走。另据消息人士透露，天津燃气集团因卷入中石油腐败案，其高管也于上周被调查。

**人民日报**

--今年第三季度跨国采购（上海）信心指数小幅回升，在华采购量、采购价格和采购比重均有所上升，预期跨国公司在今年第四季度和明年的在华采购将趋于扩张。（完)