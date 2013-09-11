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亚洲 | 2013年 9月 12日 星期四 06:59 BJT

重温稿-路透调查：韩国央行9月会议料维持利率不变，2014年下半年加息

路透首尔9月10日 - 路透调查显示，韩国央行9月的货币政策会议可能维持利率不变，并在2014年上半年都将按兵不动，然后才开始升息。

受访22位分析师全部预计，韩国央行9月12日会议将维持指标利率在2.50%不变。

明确阐明对央行政策利率变动预期的19位受访者中有16位表示，韩国央行将在明年甚或2015年加息。16位预测将升息的受访者中有10位认为，会在2014年下半年加息。

19位受访者中剩余3位认为还会有一次降息，时间在2013年末，或明年初。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)

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