重温稿-路透调查：韩国央行9月会议料维持利率不变，2014年下半年加息

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔9月10日 - 路透调查显示，韩国央行9月的货币政策会议可能维持利率不变，并在2014年上半年都将按兵不动，然后才开始升息。
受访22位分析师全部预计，韩国央行9月12日会议将维持指标利率在2.50%不变。
明确阐明对央行政策利率变动预期的19位受访者中有16位表示，韩国央行将在明年甚或2015年加息。16位预测将升息的受访者中有10位认为，会在2014年下半年加息。
19位受访者中剩余3位认为还会有一次降息，时间在2013年末，或明年初。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。