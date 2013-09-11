东京汇市：日圆走软，叙利亚危机获得外交解决的希望升高

归功于最近英国经济呈现复苏迹象，英镑表现更佳，英镑兑美元 接近6月17日高点1.5753美元。英镑最新报1.5730美元。

不过，由于叙利亚化学武器危机的结局仍不确定，市场将关注美国总统奥巴马在0100GMT的电视讲话。

促进投资者风险偏好的还有中国已出炉的一系列强劲数据，包括好于预期的工业产出，进一步强化了中国经济在放缓逾两年后开始走稳的信号。

中国的复苏迹象推动澳元兑美元 升至七周高点0.9320美元，该点也是一个强劲阻力位。澳元最新报0.9300美元。

在出现这一好转趋势的同时，主要经济体也在准备应对美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减第三轮量化宽松措施(QE3)的可能影响。

虽然上周五发布的美国就业数据不如市场预期，但很多投资者仍预计美联储将在下周的政策会议上开始缩减购债规模。(完)

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