中国证券：个股期权10月有望上线准备，明年一季度推出产品--报载

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透上海9月11日 - 中国广受关注的个股期权产品上线的工作计划已经拟定。上海证券报周三报导，按工作计划，10月底有望进入个股期权上线准备阶段，并在今年底前完成报批、进行全真模拟交易测试、确定上线方案并进行市场推广，明年一季度将上线技术系统和个股期权产品，并对产品进行完善与进一步开发。
报导指出，个股期权产品上线的工作计划主要包括业务技术市场就绪阶段、上线准备阶段、上线初期保障阶段和正常运行阶段。目前的工作仍处于业务技术市场就绪阶段，在此阶段需要完成配套规则体系的建设，以及技术系统、会员券商等全方位的配套。
报导并称，日前上海证交所已将个股期权交易方案的撰写工作分配至各家券商，参与方案撰写的券商包括中信证券 、海通证券 、广发证券 等17家。
个股期权交易方案主要包括业务方案、技术方案、风控指引和结算方案，目前已经初步确定，后续还将进行调整和修改。
报导引述上海某大型券商金融衍生品部人士表示，“之前各券商要向上交所报送个股期权相关业务联络人名单，现在深交所也要求大家报送了。按照目前的进展情况，个股期权业务有望于明年正式推出。”
不过也有券商人士指出，“正式开展业务的关键还在于需获得管理层的批准，而这个时间窗口很难敲定。”
此外，针对11月即将展开的个股期权全真模拟交易测试，上海证交所也做出了进一步要求。不仅通知各券商根据自身情况做好培训，还要求至少需有6,000户以上的客户通过业务测试。参与测试的券商范围也全面扩大，获得融资融券资格并递交了申请的券商均能参与其中，此前有融资融券资格的券商均进行了反馈。（完） (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。