路透调查：美联储下周料缩减刺激举措规模，每月或少买100亿美元资产

路透班加罗尔9月9日 - 据路透对分析师调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周料宣布，其每月资产购买规模将削减100亿美元，幅度小于此前预期。

69位受访分析师中近四分之三都认为，美联储将在9月17-18日的政策会议后宣布缩减量化宽松举措(QE)政策。此次调查是在上周五就业报告公布后进行。

上月进行的调查中，41位分析师中只有25位持这种预期。

上周五美国公布的非农就业报告令人失望，引发对就业增长动能的疑虑，但失业率仍降至7.3%。失业率是美联储调整政策的关键考虑因素。

但是失业率下降，创2008年12月以来最低，背后原因在于有工作或正寻找工作的劳动年龄人口比例降低。

“我们怀疑就业数据能否阻止美联储在联邦公开市场委员会(FOMC)会议上开始缩减购债，但是它确实支持我们的观点，即缩减规模降至100亿美元，”法国东方汇理银行全球外汇策略主管Mitul Kotecha称。

美联储去年9月宣布进行第三轮量化宽松(QE3)时，失业率为7.8%。

本次调查与路透在周五就业数据出炉后对美国初级交易商的调查结果一致。

最新调查中也包括初级交易商的预测。

市场对于下周将宣布缩减刺激政策的预期升温，即便数据显示7月消费者支出、房屋建筑、新屋销售、耐久财(耐用品)订单和工业生产均趋疲。

周五的就业报告加剧了这种担忧，意味着美联储削减月度刺激政策的幅度可能小于原先预期。美联储目前每月购买850亿美元美国公债和抵押支持证券(MBS)。

分析师目前预计，美联储最初可能将月度资产购买规模缩减100亿美元，低于初级交易商周五的预估中值150亿美元及8月一项更大范围调查的结果。

在更大范围的调查中，受访分析师预计，起初减少购买的资产可能多数是美国公债，而不是MBS。

"市场如此关注9月，我认为美联储将不得不至少在名义上缩减政策。美联储可能有小的动作，象征意义大于实质意义，"Regions Financial首席分析师Richard Moody表示。

调查显示，美联储总支出达1.3万亿(兆)美元的第三轮量化宽松政策将在明年底前结束。

但货币政策将维持宽松，大部分分析师预计美联储要等到2015年才会上调指标利率。