台湾政经：立法院长王金平返台声明，不接受关说指控

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透台北9月11日 - 台湾国民党籍立法院长王金平周二晚间返台，并发表声明表示，特侦组片面认定他关说，未审先判，他无法接受非法指控。
他也表示，针对外传国民党周三将召开的考纪会可能开除王金平的党籍，如此一来王将丧失立法委员、立法院长的资格，王金平表示，若考纪会邀请他说明，他将出席，也呼吁国民党能够团结。
但是，国民党立法李庆华周二已先行将国民党在立法院的议案--核四公投案撤案，这是否将引发后续国民党在立法院的各项议案进度，值得关注。
王金平针对马英九日前重炮抨击他为民进党立法委员柯建铭关说一事澄清表示，立法院先前曾决议法务部高检署等机关应向立法院定期提出专案报告，〞(打电话给法务部长曾勇夫)不是针对个案。〞。
台湾总统府周日发布新闻稿件严辞抨击，立法院长王金平为民进党党鞭(在立法院的代表)的司法案件，关说(游说)法务部长及台高检检察长，是侵犯司法独立最严重的一件事，也是台湾民主法治发展最耻辱的一天。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。