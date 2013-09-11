台湾政经：立法院长王金平返台声明，不接受关说指控

路透台北9月11日 - 台湾国民党籍立法院长王金平周二晚间返台，并发表声明表示，特侦组片面认定他关说，未审先判，他无法接受非法指控。

他也表示，针对外传国民党周三将召开的考纪会可能开除王金平的党籍，如此一来王将丧失立法委员、立法院长的资格，王金平表示，若考纪会邀请他说明，他将出席，也呼吁国民党能够团结。

但是，国民党立法李庆华周二已先行将国民党在立法院的议案--核四公投案撤案，这是否将引发后续国民党在立法院的各项议案进度，值得关注。

王金平针对马英九日前重炮抨击他为民进党立法委员柯建铭关说一事澄清表示，立法院先前曾决议法务部高检署等机关应向立法院定期提出专案报告，〞(打电话给法务部长曾勇夫)不是针对个案。〞。