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债券 | 2013年 9月 11日 星期三 08:39 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月11日-9月18日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
    
 日期   时间  国家   规模     发行细节
 9/11         美国            标售10年期公债
                              
 9/11         德国   50亿欧   10年期公债
                     元       
 9/11         意大            标售国库券
              利              
                              
 9/12         意大            标售中长期债券
              利              
                              
 9/12         美国            30年期公债标售
                              
                              
 9/12         英国            标售2023年到期公债
                              
                              
 9/12         日本            五年期公债标售
                              
                              
 9/12         日本            三个月期贴现国库券
                              
                              
 9/16   1350  法国            标售国库券(BTF)
 9/17         西班            六个月及12个月期国库
              牙              券
 9/18         德国   50亿欧   标售两年期公债
                     元       
 9/18         日本            12个月期贴现国库券标
                              售
 9/18         日本            20年期公债标售
 9/18         葡萄            国库券标售
              牙              
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
  
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 朱晓军；审校 王翔琼/张涛)

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