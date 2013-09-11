《全球主要国家债券发行预告》--9月11日-9月18日

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 9/11 美国 标售10年期公债 9/11 德国 50亿欧 10年期公债 元 9/11 意大 标售国库券 利 9/12 意大 标售中长期债券 利 9/12 美国 30年期公债标售 9/12 英国 标售2023年到期公债 9/12 日本 五年期公债标售 9/12 日本 三个月期贴现国库券 9/16 1350 法国 标售国库券(BTF) 9/17 西班 六个月及12个月期国库 牙 券 9/18 德国 50亿欧 标售两年期公债 元 9/18 日本 12个月期贴现国库券标 售 9/18 日本 20年期公债标售 9/18 葡萄 国库券标售 牙 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 朱晓军；审校 王翔琼/张涛)
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。